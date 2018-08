A um ano do apuramento olímpico para Tóquio2020, as seleções fazem os derradeiros testes e experiências para Szeged2019, na Hungria, quando os mundiais vão passar a valer ‘bilhetes’ para o Japão.

Nas canoas, destaque para o alemão Sebastian Brendel e para o checo Martin Fuksa, que, juntamente com o brasileiro Isaquias Queiroz, prometem ocupar boa parte dos pódios, enquanto o olímpico português Hélder Silva ambiciona ‘mostrar-se’ entre os mais fortes.

Teresa Portela não compete em K1 – vai fazê-lo apenas em K2 e K4 - e não poderá medir forças a solo com as atuais maiores referências mundiais, a neozelandesa Lisa Carrington e a húngara Danuta Kozak.

No K2 500, no qual competirá com Joana Vasconcelos, terá como presumíveis principais rivais as equipas da Nova Zelândia, Hungria e Bielorrússia.

Hungria e Alemanha são, por norma, as grandes potências da modalidade, sendo pontualmente ameaçadas, em termos de medalhas, pela Bielorrússia, Rússia e Polónia.

Aquela que é uma das maiores seleções de canoagem de sempre, com 33 atletas na velocidade mais cinco na paracanoagem, além de nove elementos entre equipa técnica e médica, integra 12 canoístas enquadrados no projeto olímpico Tóquio2020.

Emanuel Silva, João Ribeiro, David Fernandes, Hélder Silva, Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Francisca Laia são alguns dos atletas de elite – e olímpicos - que vão competir no Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho, palco do evento.

Além destes, Portugal vai competir com uma série de jovens promessas, juniores e sub-23, que vão ter a oportunidade de aferir o seu nível na maior competição do mundo da especialidade.