De acordo com o clube bávaro, o jogador de 31 anos, vice-capitão do Bayern, foi “prontamente isolado” e é baixa para o encontro de hoje (18:00 horas de Lisboa), no Qatar.

“Toda a equipa do Bayern Munique foi novamente testada hoje. Não houve outros casos positivos”, acrescenta ainda a nota publicada no sítio oficial do clube.

Müller, que já venceu uma vez o Mundial de clubes ao serviço do Bayern, é o terceiro caso da covid-19 no plantel bávaro, que faz parte do português Tiago Dantas, depois de Goretzka e do espanhol Javi Martinez terem acusado positivo no final de janeiro.

O avançado, que fez toda a sua formação no Bayern Munique, estreou-se pela equipa principal em 2009/09 e foi uma das principais figuras da equipa bávara e também do futebol alemão na última década. Müller tem 371 jogos e 128 golos pelo clube e tem no seu currículo duas Ligas dos Campeões, nove Bundesligas e um Campeonato do Mundo, em 2014, com a Alemanha.

Além destas três baixas, o defesa central Boateng também não irá defrontar o Tigres, mas devido a motivos pessoais, que levaram o jogador de 32 anos a regressar mais cedo à Alemanha.