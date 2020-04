O circuito de Mugello deveria acolher a jornada mundialista a 31 de maio, com o circuito de Barcelona a receber a caravana do campeonato em que participa o português Miguel Oliveira uma semana depois, a 07 de junho.

“Enquanto a situação se mantiver em constante evolução não podem ser anunciadas novas datas para estes Grandes Prémios bem como para os de Espanha e França. Um calendário revisto será anunciado assim que possível”, prometem a FIM [Federação Internacional de Motociclismo], a IRTA [Associação de equipas] e a Dorna Sports [empresa promotora do campeonato].

Com estas são já oito as corridas afetadas pela pandemia de covid-19, depois do cancelamento do GP do Qatar de MotoGP (realizaram-se as corridas de Moto2 e Moto3) e do adiamento das sete provas seguintes nas três categorias (Tailândia, Américas, Argentina, Espanha, França e agora Itália e Catalunha).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 73 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 250 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.