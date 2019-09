Vinte nações disputam, a partir de hoje, no Japão, a nona edição do Mundial de Râguebi. Doze cidades e 12 estádios acolhem os 48 jogos do troféu em disputa, a Taça Webb Ellis.

A seleção nipónica teve a honra do jogo de abertura com a Rússia (11h45 em Portugal), no Estádio de Tóquio. Seis semanas depois, 43 dias para sermos mais precisos, o estádio internacional de Yokohama testemunhará a grande final.

A Nova Zelândia, atual bicampeã mundial (soma três títulos) e segunda no ranking da World Rugby é o suspeito do costume para arrecadar o troféu banhado a ouro com 31 centímetros e 4,5 kg. Um favoritismo apesar de carregarem nos ombros um terceiro lugar no Rugby Championship, torneio do hemisfério sul (equivalente ao das Seis Nações, na Europa) disputado anualmente com a África do Sul (vencedora este ano), Austrália e Argentina.

Como se não bastasse, nas estatísticas surgem alguns resultados inesperados na competição na parte sul do planeta, de que são exemplo a derrota com australianos e o empate com sul-africanos, ou mesmo a derrota diante a Irlanda (novembro de 2018), mostrando que a invencibilidade não é eterna.

No lote de favoritos cabe igualmente a Irlanda, atual número 1 na hierarquia, o que acontece pela primeira vez na sua história. A equipa chega ao "país do Sol Nascente” com as bandeiras de Melhor Seleção e Melhor Jogador, Jonathan Sexton, do ano 2018.