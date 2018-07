O Mundial de futebol de 2018 terminou com 169 golos, o terceiro melhor registo de sempre em termos absolutos, apenas a dois do recorde da prova, partilhado pelas edições de 1998 e 2014.

Após uma final com seis golos, o triunfo da França sobre a Croácia por 4-2, a edição russa fechou com a média de 2,64 golos por encontro, sendo que todas as 32 seleções presentes marcaram, pelo menos, dois golos.

Os 169 tentos passam a ocupar a última posição do pódio, oito acima dos 161 da edição de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão.

Em termos de média, os 5,38 tentos por encontro de 1954 - com 140 golos em 26 jogos - continuam a liderar, sendo um registo aparentemente insuperável.

Coletivamente, a Bélgica foi a seleção mais goleadora, ao concluir a prova com 16 golos, contra 14 das duas finalistas, a França e a Croácia.

Individualmente, brilhou acima de todos Harry Kane, que marcou seis tentos, tornando-se o segundo inglês a coroar-se o ‘rei’ dos marcadores, 32 anos depois de Gary Lineker, no México, na edição de 1986.

O ponta de lança do Tottenham marcou mais dois tentos do que um quinteto, formado pelo belga Romelu Lukaku, os franceses Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, o português Cristiano Ronaldo e o russo Denis Cheryshev.

Destaque ainda para os 22 penáltis concretizados, dos 29 assinalados, muitos com intervenção decisiva do VAR, e os 12 golos na própria baliza.

Os mundiais com mais golos:

1. 1998 com 171 golos em 64 jogos e uma média de 2,67

1. 2014 com 171 golos em 64 jogos e uma média de 2,67

3.2018 com 169 golos em 64 jogos e uma média de 2,64

4. 2002 com 161 golos em 64 jogos e uma média de 2,52

5. 2006 com 147 golos em 64 jogos e uma média de 2,30

6.1982 com 146 golos em 52 jogos e uma média de 2,81

7. 2010 com 145 golos em 64 jogos e uma média de 2,27

8. 1994 com 141 golos em 52 jogos e uma média de 2,71

9. 1954 com 140 golos em 26 jogos e uma média de 5,38