A seleção francesa de futebol, vencedora do Mundial2018, na Rússia, vai percorrer hoje as ruas de Paris, num circuito de consagração, num autocarro decorado pela empresa do português José Martins.

“É um orgulho ter sido escolhido para decorar o autocarro dos campeões. Oportunidades destas não surgem todos os dias”, disse à agência Lusa o empresário José Martins, dono de uma empresa de reparações e aluguer.

A escolha recaiu sobre a empresa do empresário português, que já decorou, por exemplo, o autocarro da consagração do campeão Paris Saint-Germain, devido ao trabalho que esta presta para as viaturas turísticas que circulam em Paris.

O autocarro elétrico que irá circular na capital francesa é novo, a estrear pelos campeões mundiais, e, revelou José Martins, está decorado predominantemente com as cores da bandeira gaulesa (branco, vermelho e azul) e em destaque apresenta a frase ‘Campeões do Mundo’.

A tarefa da decoração do veículo, envolta em grande segredo, referiu o empresário, estava prevista para decorrer de sexta-feira para sábado, mas, posteriormente, foi decidido avançar só no domingo, após o final do jogo.

A aplicação dos autocolantes de plástico que envolvem a viatura teve início assim que terminou a final com a Croácia (4-2), em Moscovo, envolvendo quatro funcionários que trabalharam toda a noite e manhã de hoje.

Concluída a operação de cosmética, o veículo irá deslocar-se para o aeroporto de Paris-Charles de Gaulle (Roissy), escoltado por batedores da Polícia francesa, para receber os campeões mundiais de futebol e dar inicio aos festejos de consagração.