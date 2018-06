O empate do Irão frente a Portugal (1-1), no Mundial2018 de futebol, foi alvo de elogios e vários festejos durante a madrugada de hoje no país, que, segundo a imprensa local, se encheu de “lágrimas e orgulho”.

O duelo com Portugal, na segunda-feira, terminou já depois da meia-noite no Irão e, apesar da hora tardia e da eliminação do Mundial2018, a população iraniana não hesitou em comemorar o desempenho da equipa até de madrugada.

As autoridades do país tiveram mesmo de intervir nas comemorações devido ao barulho, pedindo às pessoas que voltassem para as suas casas.

Também a maioria dos jornais desportivos publicados hoje no Irão elogia a prestação da seleção, com manchetes como “Lágrimas e orgulho”, “Adeus com honra” e “Adeus épico do Mundo”.

O presidente da federação iraniana, Hasan Rohaní, destacou o esforço da equipa para “realizar os sonhos da nação” e agradeceu a todos os jogadores e treinadores, principalmente ao português Carlos Queiroz.

Por sua vez, o presidente do parlamento do país, Ali Lariyani, também expressou o seu orgulho na seleção, que, na sua opinião, “mostrou arte e pura técnica”.

Em entrevista à agência EFE, um jovem adepto iraniano, de 15 anos, afirmou mesmo que “Portugal teve muita sorte, mas pelo menos todos viram que os iranianos são bons”.

Enquadrado no Grupo B, o Irão conseguiu ganhar a Marrocos por 1-0 e perdeu com a Espanha, pelo mesmo resultado, sendo que apenas a vitória frente a Portugal interessava aos iranianos para chegarem aos oitavos de final.