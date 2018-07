Os oitavos de final do Mundial2018 de futebol ficam hoje completados, com a realização dos dois últimos jogos, o Suécia-Suíça e o Colômbia-Inglaterra.

Na segunda-feira, o campeonato passou a contar apenas com seleções da Europa e da América do Sul, depois da ‘queda’ de México e Japão, sendo certo que hoje pelo menos mais uma equipa europeia seguirá em frente.

Dos seis já apurados, a Europa domina com um total de quatro — Bélgica, França, Croácia e Rússia -, mas o número pode subir a seis, caso a Inglaterra vença e se junte ao vencedor do Suécia-Suíça, enquanto a América do Sul, representada já por Brasil e Uruguai, pode ver o lote aumentar para três, em caso de vitória da Colômbia.