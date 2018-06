A FIFA informou hoje que, caso seja necessário, o sorteio para a definição da classificação final do Grupo B do Mundial2018 de futebol, do qual faz parte a seleção portuguesa, será realizado hoje, às 23:00 (21:00 em Lisboa).

O sorteio será realizado no estádio Luzhniki, em Moscovo, caso se torne necessário em função dos resultados dos jogos de hoje entre Irão e Portugal, em Saransk, e entre Marrocos e Espanha, em Kaliningrado, para definir as duas seleções qualificadas para os oitavos de final. Após duas jornadas, Espanha e Portugal lideram o grupo B, com quatro pontos e a mesma diferença entre golos marcados e sofridos (4-3), seguidos do Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, com três pontos, e Marrocos, sem qualquer ponto conquistado e já eliminado da fase seguinte.