Além do benfiquista Enzo Fernández, que se sagrou campeão do mundo ao serviço da seleção ‘alviceleste’, os restantes nomeados são Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita), Richarlison (Brasil) – nomeado com dois golos -, Cody Gakpo (Países Baixos), Vincent Aboubakar (Camarões), Luis Chávez (México), Kylian Mbappé (França), Paik Seungho (Coreia do Sul) e Neymar (Brasil).

A FIFA anunciou que a votação ao público está aberta, através do sítio na internet da entidade liderada por Gianni Infantino, e que vai anunciar o vencedor deste prémio na sexta-feira.

O Campeonato do Mundo de 2022 terminou no domingo com a vitória da Argentina sobre a França, no desempate por penáltis, tendo contado com a presença de 32 seleções, entre as quais a de Portugal, que foi eliminada por Marrocos nos quartos de final.