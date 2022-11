A seleção nacional vai apresentar-se frente ao Gana com Diogo Costa na baliza, João Cancelo, Danilo, Rúben Dias e Raphael Guerreiro na defesa, meio-campo com Rúben Neves, Otávio, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, sendo que o ataque será composto por João Félix e o capitão Cristiano Ronaldo.

No total, Fernando Santos faz seis alterações em relação ao jogo amigável disputado no estádio de Alvalade há uma semana. Recorde-se que contra a Nigéria, Portugal apresentou-se com Rui Patrício na baliza, Diogo Dalot, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes na defesa, Bruno Fernandes, Otávio, William Carvalho e Bernardo Silva no meio-campo, André Silva e João Félix no ataque.

Do lado do Gana, o selecionador Otto Addo vai apostar em Ati-Zigi, Seidu, Djiku, Amartey, Salisu, Baba, Kudus, Partey, Abdul Samed, André Ayew e Iñaki Wlliams.

Portugal e Gana jogam a partir das 19:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio 974, em Doha, num encontro da primeira jornada do Grupo H do Mundial de 2022 que será dirigido pelo árbitro norte-americano Ismail Elfath.