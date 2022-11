O ‘astro’ argentino Lionel Messi até marcou na estreia no Grupo C, mas foi a Arábia Saudita que se impôs por 2-1, impedindo os sul-americanos de igualar o recorde de 37 jogos seguidos sem perder – na posse da Itália – e deixando os campeões de 1978 e 1986 em situação delicada.

Tão delicada que a Argentina pode ficar virtualmente afastada dos ‘oitavos’ caso perca hoje com o México, que empatou 0-0 com a Polónia na ronda inaugural, na última partida do dia, com início às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Lusail, e só mesmo o triunfo permite à Argentina ‘respirar’ com mais à-vontade.

A Arábia Saudita vê-se na improvável posição de poder assegurar o ‘passaporte’ para a fase a eliminar com um encontro por disputar, o que só acontecerá se bater a Polónia, em Al Rayyan, às 16:00 (13:00), num jogo em que o goleador polaco Robert Lewandowski persegue o primeiro golo, após ter desperdiçado uma grande penalidade frente ao México.

Mais natural é o facto de a França se encontrar na mesma situação dos sauditas, depois do triunfo robusto sobre a Austrália na estreia no Grupo D, por 4-1, que lhe permite apurar-se já hoje caso vença a Dinamarca às 19:00 (16:00) em Doha, cuja seleção não foi além do ‘nulo’ com a Tunísia na primeira jornada.

Os franceses, campeões mundiais em 1998 e 2018, não acusaram a ausência do avançado Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro de 2022 e que está ausente devido a lesão, apesar de terem estado em desvantagem frente à Austrália, que hoje defronta a Tunísia em Al Wakrah, a partir das 13:00 (10:00).

A fase final do Mundial2022 de futebol, no qual Portugal se estreou na quinta-feira com uma vitória por 3-2 sobre o Gana, teve início no domingo e termina em 18 de dezembro, no Qatar.