Guarda-redes: Anthony Lopes, Diogo Costa e Rui Patrício

Defesas: Cédric Soares, Diogo Dalot, João Cancelo, Gonçalo Inácio, José Fonte, Pepe, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro

Médios: Danilo, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Moutinho, Matheus Nunes, Otávio Monteiro e Bernardo Silva

Avançados: André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Guedes, João Félix e Rafael Leão

O encontro com a Turquia realiza-se em 24 de março, pelas 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, que, em caso de triunfo luso, será também palco da final do ‘play-off’, face a Itália ou Macedónia do Norte, em 29 de março, também às 19:45.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial de 2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 – a última ausência aconteceu no Campeonato do Mundo de 1998, disputado em França.

Depois de Fernando Santos ter anunciado os convocados da seleção ‘AA’, será a vez de o selecionador dos sub-21, Rui Jorge, revelar as escolhas para a dupla jornada de apuramento para o Euro2023 da categoria, com Islândia, em casa, e Grécia, fora.