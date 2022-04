O sorteio que decorreu hoje em Doha, no Qatar, ditou que Portugal vai defrontar o Uruguai, o Gana e a Coreia do Sul no Grupo H da fase de grupos.

Das três equipas, a que impõe mais respeito é a sul-americana. Não só o Uruguai faz parte do rol exclusivo de nações que já venceu mais do que um Campeonato do Mundo (o torneio inaugural, vencido em casa em 1932, e a surpreendente conquista no Brasil em 1950 contra a nação anfitriã), como foi a seleção a eliminar Portugal no último mundial de 2018, na Rússia.

Após passar a fase de grupos em segundo lugar com empates contra a Espanha e o Irão e uma vitória contra Marrocos, a seleção comandada por Fernando Santos caiu em Sochi por 2-1 nos oitavos de final. O tento de Pepe foi insuficiente perante o bis de Edinson Cavani.

De resto, as duas seleções só se encontraram por mais duas ocasiões ao longo da história, com uma vitória portuguesa por 3-0 em 1966 num amigável e um empate a uma bola em 1972 na já defunta Taça Independência, do Brasil.

Outro jogo que promete ter vários pontos de interesse é o contra a Coreia do Sul, pela história que a seleção nacional tem com a equipa asiática e o seu selecionador.

Portugal e a equipa coreana apenas se encontraram por uma ocasião ao longo da sua história, e foi uma partida bem traumática para a seleção nacional. Foi no último jogo da fase de grupos no Mundial de 2002, organizado em conjunto entre a Coreia do Sul e o Japão. Após uma derrota com os EUA, por 3-2, e uma goleada à Polónia, por 4-0, a seleção liderada por António Oliveira necessitava de vencer contra a equipa asiática.

No entanto, o jogo terminou com a derrota por 1-0 — golo de Park Ji-sung — e significou uma saída em desgraça de Portugal. Aliado a uma arbitragem altamente polémica, a seleção terminou a partida com nove jogadores — Beto, com duplo amarelo, e João Pinto, com vermelho direto por agressão ao árbitro argentino Ángel Sánchez, foram expulsos.

De resto, este é também um reencontro entre o selecionador da Coreia do Sul e Portugal, já que Paulo Bento ocupa a cadeira da equipa asiática desde 2018. O treinador luso, recordemos, esteve à frente da seleção nacional entre 2010 e 2014, levando Portugal às semi-finais do Euro2012, mas caindo na fase de grupos do Mundial de 2014, no Brasil. Ainda assim, Paulo Bento só abandonaria o posto já depois desse desaire — foi com uma derrota frente à Albânia na fase de qualificação para o Euro2016. Para o seu lugar entrou... Fernando Santos, que terá agora pela frente.

Por fim — e como isto anda tudo ligado — a terceira equipa que Portugal vai defrontar nesta fase de grupos é o Gana, que a seleção nacional — de Paulo Bento — encontrou nesse Mundial de 2014. Após uma derrota por 4-0 frente à Alemanha e um empate por 2-2 com os EUA, Portugal superiorizou-se aos ganeses com uma vitória por 2-1 — beneficiando de um autogolo de John Boye e de um tento de Cristiano Ronaldo. No entanto, mesmo terminando o grupo em igualdade pontual com os EUA, ficou em terceiro lugar por ter um pior rácio de golos marcados e sofridos.