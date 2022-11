A Croácia, finalista vencida da última edição, e Marrocos empataram hoje a zero, em encontro da primeira jornada do Grupo F do Mundial de futebol de 2022, disputado no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

O encontro entre croatas e marroquinos, que passaram a contar um ponto, foi o terceiro sem golos no Qatar. A primeira jornada do Grupo F fica hoje concluída, com o embate entre a Bélgica, quarta classificada no Mundial de 2018, e o Canadá, que está pela segunda vez na fase final, depois da estreia em 1986, há 36 anos.