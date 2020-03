Angélica André terminou o percurso com o tempo de 02:03.08,11, a apenas 4,65 segundos da vencedora, com a também russa Mariia Novikova a ficar no terceiro lugar do pódio, segundo a informação disponibilizada pela Federação Portuguesa de Natação (FPN).

A próxima prova da Taça da Europa realiza-se em Barcelona a 04 de julho.