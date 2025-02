Em bom plano esteve também Salomé Afonso, que conseguiu um recorde pessoal nos 1.500 metros femininos, prova em que Patrícia Silva foi ‘lebre’ eficiente, enquanto Gerson Baldé foi quinto classificado no salto em comprimento

Nader retirou quase dois segundos ao anterior máximo, que já lhe pertencia, ao ser segundo classificado na prova, que correu em 3.32,59 minutos, superando o anterior máximo de 3.34,23, feitos em 30 de janeiro do ano passado, em Ostrava.

O fundista luso só perdeu para o francês Azeddine Habz (3.32.29), passando a ser o quarto melhor europeu de sempre.

Na tabela histórica europeia, apenas o norueguês Jakob Ingebrigtsen (3.29,63), o francês Azeddine Habz (3.32,24) e o britânico Neil Gourley (3.32,48) estão à frente de Nader.

A marca de Ingebrigstsen, que é recorde mundial, foi feita pelo norueguês neste mesmo meeting de Liévin, pouco depois da corrida dos 1.500 metros, na passagem da corrida da milha, em que também caiu o recorde do mundo.

Já com mínimos feitos para os Europeus de Apeldoorn, no início de março, Nader junta com o registo de hoje a qualificação direta para os Mundiais de Nanjing, numa listagem em que aparece com a quarta melhor marca.

Patrícia Silva, que no sábado bateu o recorde luso dos 800 metros, no Nacional de Clubes, em Pombal, foi contratada pela organização do meeting para ser a ‘pacer’ mais rápida, com o objetivo de se passar em cerca de 2.04,00 aos 800 metros.

A missão foi cumprida, com apenas quatro etíopes a seguirem a passada da lusa, sendo a vitória de Diribe Welteji, em 3.58,89.

Inicialmente mais contida, Salomé Afonso acabou forte, em quarto lugar, em 4.05,66, atrás de três atletas da Etiópia.

A marca é recorde pessoal – o seu anterior melhor era de 4.06,18, em 2024 – e confirma-a como segunda melhor portuguesa de sempre, atrás do recorde nacional, 4.04,11, de Carla Sacramento.

Tanto Salomé Afonso como Patrícia Silva têm mínimos para os Europeus de Apeldoorn.

No salto em comprimento esteve o luso Gerson Baldé, para ser quinto posicionado, com a marca de 7,86 metros, um pouco aquém do seu melhor do ano, 8,11 meros, que também lhe asseguram a ida aos Europeus.

O vencedoor foi o chinês Mingkung Zhang, com 8,04 metros, o mesmo registo que o grego Miltiadis Tentoglou, mas com segundo melhor salto.