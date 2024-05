O futebolista internacional português Nani rescindiu contrato com os turcos do Adana, que terminava no fim da época 2023/24, anunciou hoje o veterano avançado, de 37 anos, que "irá agora considerar os próximos passos a dar" na carreira.

O avançado ingressou no Adana em julho de 2023, tendo disputado 34 jogos e marcado quatro golos ao longo da atual temporada, todos na Liga turca, na qual o seu clube ocupa o 12.º lugar e tem a permanência no escalão principal já assegurada, a duas jornadas do fim. “[Nani] chegou a acordo para rescindir de forma amigável o contrato de trabalho que o ligava ao clube turco Adana Demirspor Kulübü, cujo vínculo expirava no final da presente temporada desportiva”, informou o jogador, em comunicado divulgado pela assessoria de comunicação. Nani, que tem 112 internacionalizações e 24 golos marcados por Portugal, tendo-se sagrado campeão europeu em 2016, tinha anteriormente representando o Sporting, Manchester United, Fenerbahçe, Valência, Lazio, Orlando City, Veneza e Melbourne Victory.