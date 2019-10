O PSG venceu 4-1 em Nice na sexta-feira e hoje assistiu ao 'tropeção' do mais direto perseguidor, que ainda assim se mantém no segundo lugar, com 19 pontos, mais dois do que o Reims, vencedor do Montpellier, de Pedro Mendes, por 1-0.

Em Metz, o único golo da partida apareceu aos 86 minutos e foi apontado por Diallo.

José Fonte fez o golo do Lille, já em tempo de descontos, na derrota por 2-1 em Montpellier, numa partida em que também jogou Xeka.

Mais cedo, o Lyon, que na quarta-feira joga com o Benfica em Lisboa para a Liga dos Campeões, continuou sem conseguir 'encontrar-se', tendo empatado 0-0 em casa com o Dijon.

O jogo marcou a estreia de Rudi Garcia no comando técnico 'lionês', sucedendo ao brasileiro Sylvinho, que não sobreviveu a uma sequência de maus resultados, que deixou o clube em 14.º, pouco acima da linha de despromoção.

Este foi o nono jogo consecutivo sem vencer para o campeonato gaulês, numa sequência que só não é pior porque, pelo meio, está uma vitória em Leipzig e um empate com o Zenit, para a Liga dos Campeões.

O guarda-redes Anthony Lopes, internacional português, voltou a ser titular pela formação do Lyon.