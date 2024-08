Ainda sem certezas sobre o que irá acontecer, já se sabe que Tom Cruise vai ajudar na cerimónia de transferência dos Jogos Olímpicos entre Paris e Los Angeles, sede de 2028.

De acordo com a TMZ, o ator filmou cenas de ação em ambas as cidades como parte de um segmento pré-gravado para 11 de agosto.

Quanto a mais de detalhes da cerimónia não se sabe muito, porém Anne Hidalgo, Presidente da Câmara de Paris, vai entregar a bandeira olímpica a Karen Bass, a homóloga de Los Angeles.

Entretanto, uma fonte disse à publicação comercial Deadline para esperar “uma grande produção de Hollywood”, o que confirma a presença da estrela internacional.

De acordo com o TMZ, que obteve fotos de Cruise a filmar acrobacias perto do famoso letreiro de Hollywood no início deste ano, o ator conhecido por seu trabalho de acrobacias, irá fazer rapel sobre o Stade de France em Paris, e um voo de avião para Los Angeles que terminará no letreiro de Hollywood Hills. Já existem várias imagens de Cruise a filmar em Hollywood online.

O Comité Olímpico Internacional (COI) não confirma o envolvimento de Cruise na cerimónia de encerramento do jogos, mas a TMZ destaca que foi Cruise quem abordou o COI sobre fazer uma série de acrobacias que ligassem os jogos em Paris aos futuros jogos em Los Angeles.

A cidade norte-americana, que também foi cede dos jogos de verão de 1932 e 1984, irá ser a casa dos Jogos Olímpicos de 14 a 30 de julho de 2028.

Este não será o primeiro contacto de Cruise com a glória olímpica, visto que o ator ajudou a carregar a chama olímpica por Los Angeles em 2004, como parte da viagem cerimonial pelo mundo antes da cerimónia de abertura em Atenas, na Grécia.

Neste momento o ator está a filmar a oitava parte de 'Missão: Impossível' na Europa, com estreia prevista para o verão de 2025.

Cruise esteve presente na abertura dos jogos de Paris, a 26 de julho, no Rio Sena. O evento durou cerca de quatro horas num dia muito chuvoso e contou com apresentações musicais de Lady Gaga, Aya Nakamura, a banda punk Gojira e Céline Dion, que fez primeira atuação, desde que anunciou o seu diagnóstico de síndrome da pessoa rígida.