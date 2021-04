“As pessoas não estão contentes e consigo entendê-las, mas, sinceramente, não tenho muito a dizer, porque nem eu nem os jogadores fomos consultados durante o processo”, afirmou o técnico alemão, em declarações à Sky Sports, após o jogo da Liga inglesa com o Leeds, que terminou com um empate 1-1.

Klopp assegurou que não tem “qualquer problema com a Liga dos Campeões” e até assumiu gostar do “lado competitivo do futebol”, dando mesmo o exemplo do West Ham, que ocupa atualmente o quarto lugar na Liga inglesa, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.

“Gosto da ideia de o West Ham poder jogar na Liga dos Campeões da próxima época. Espero que não aconteça, porque nós queremos lá estar, mas é bonito perceber que eles têm essa hipótese. Não tenho toda a informação sobre esse assunto. Não sei por que os 12 clubes decidiram avançar com essa competição. Apenas sei que algumas coisas vão mudar no futebol e outras têm de mudar no futebol”, referiu.

Já o médio James Milner foi lapidar quanto à criação da nova competição: “Há muitas questões no ar ainda e apenas posso responder por mim. Não gosto da ideia e espero que não se concretize. Estivemos concentrados a preparar o jogo e não sei o que tem sido dito, mas, provavelmente, concordarei com tudo.”

No domingo, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e vários outros clubes.

A competição vai ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores – apesar de só terem sido revelados 12 – e outros cinco, qualificados anualmente.

A UEFA anunciou que vai excluir todos os clubes que integrem a Superliga, assegurando contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol destes três países.

Entretanto, o organismo que rege o futebol europeu anunciou o alargamento da Liga dos Campeões de 32 para 36 clubes, a partir de 2024/25, numa liga única, em que cada equipa joga contra 10 adversários, cinco jogos em casa e cinco jogos fora.

Os oito melhores classificados vão ser apurados diretamente para os oitavos de final, enquanto os classificados entre o 9.º e o 24.º lugar vão disputar um ‘play-off’ para apurar outras oito equipas.