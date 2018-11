Debaixo de condições épicas com ondas a atingirem os 10 metros, 24 surfistas remaram no “Canhão da Nazaré” com a ajuda de oito motas de água. Grant Baker foi o vencedor com dois portugueses, Alex Botelho e João Macedo, a marcarem presença na final. Campeonato durou um dia, mas domingo é esperado ondulação gigante na praia do Norte. Só para quem tiver mãos e a ajuda de um jet-ski.

Grant Baker foi o vencedor do Nazaré Challenge 2018, prova portuguesa que deu o pontapé de saída do Big Waves Tour (circuito mundial de ondas grandes) da World Surf League.

O surfista sul-africano que surfou oito ondas totalizou 25.04 pontos foi acompanhado no pódio pelo brasileiro Lucas Chianca e pelo surfista basco Natxo Gonzalez (que arrancou uma nota 10 na meia-final ao sair de um tubo).

Disputada na praia do Norte, na Nazaré, perante centenas de pessoas espalhadas pelas arribas do forte de São Miguel Arcanjo até ao areal, a final, com a duração de uma hora, contou com a presença de dois portugueses — Alex Botelho, que tinha saído vencedor na segunda meia-final do dia (4º classificado) e João Macedo (5º).

Condições épicas continuam após o campeonato. Domingo é o dia

O aviso estava dado pelo comissário da World Surf League Big Wave, Mike Parsons. A etapa portuguesa do circuito mundial de ondas grandes teria condições "épicas" com uma conjugação de uma tempestade na Gronelândia com swell de nor-noroeste com o vento local (fraco) de sudeste, uma "tempestade perfeita" que proporcionaria ondas entre 20 a 30 20 pés (a rondar os seis metros a nove metros), sendo previsível que nos sets atingisse os 35 pés (10,6 metros).

A "alerta" trouxe à praia do Forte 24 surfistas de todo o mundo, sendo cinco portugueses — Alex Botelho, António Silva, Nicolau Von Rupp, João Macedo e João Guedes. Hugo Vau esteve inscrito mas não aterrou na Nazaré.

Desde as 7h35 da manhã, os surfistas em prova dividiram-se em heats de seis, tendo contado com a ajuda de oito jet-skis que andaram na água em permanência, ora transportando os surfistas até ao pico das ondas, ora levando a cabo situações de resgate (após os surfistas surfarem a onda).

A etapa chegou ao fim, mas as ondas continuam. Domingo é esperado mais um dia épico, com ondulação maior dia e em que só deverão entrar na água surfistas com a ajuda de tow-in (puxado pelo jet-ski).