O «tanking» é uma das maiores preocupações da NBA nos anos mais recentes. Em setembro passado, a liga aprovou a mudança das regras da lottery e definiu que, a partir do draft de 2019, as três piores equipas da época anterior teriam exactamente a mesma probabilidade de obter a primeira escolha do draft: 14%.

Mas - lá está - só a partir de 2019.

O que significa que este ano se mantêm as hipóteses que têm estado em vigor até aqui: 25% para a pior equipa, 19,9% para a segunda pior e 15,6% para a terceira pior. Quanto às probabilidades de conseguir uma escolha no top-3, também mudam. Antes, as três piores formações do ano anterior tinham 64%, 56% e 47% de hipóteses, respectivamente, de conseguir uma escolha no top-3 e, com as novas regras, terão 40% independentemente da posição.

Ao contrário do que o General Manager dos Houston Rockets, Daryl Morey, tweetou após o anúncio da reforma da lottery, o «tanking» não está resolvido. Será eventualmente atenuado, mas não resolvido. E, enquanto não chega 2019, esta época é "um ver se te avias" para garantir aqueles 25% de probabilidades de escolher antes dos outros. Até porque o próximo draft inclui nomes como Luka Doncic, Deandre Ayton, Mohamed Bamba, Jaren Jackson Jr., Marvin Bagley III, Michael Porter Jr. e Trae Young, entre outros.

É o pote no fim do arco-íris. E, com as mudanças na lottery e o talento do draft de Junho, este é o último pote e está recheado.