NBA: Vergonha em Chicago, Jazz a dar música e Siakam de saída

No último episódio do Bola ao Ar, podcast sobre NBA, falou-se de algumas situações ridículas que marcaram a semana (há um top3), do bom momento dos Utah Jazz e de uma possível troca que envolve Pascal Siakam (Toronto Raptors).

No primeiro episódio da semana, João Dinis e Ricardo Brito Reis conversam sobre: As situações ridículas (boas e más) que têm acontecido na NBA nos últimos dias (nomeadamente o apupar vergonhoso ao falecido Jerry Krause, antigo General Manager dos Bulls, em Chicago);

(boas e más) que têm acontecido na NBA nos últimos dias (nomeadamente o apupar vergonhoso ao falecido Jerry Krause, antigo General Manager dos Bulls, em Chicago); O facto de os Utah Jazz estarem a marcar passo na conferência Oeste (e a estragar a vida e planos a muitas outras equipas no processo);

A possível ida de Pascal Siakam para os Indiana Pacers.

