E quando todos os adeptos do melhor basquetebol do mundo achavam que esta época ia ser enfadonha e aborrecida, eis senão quando chegamos à reta final da temporada regular com mais dúvidas que certezas. E são essas dúvidas que vamos procurar responder já nesta 3.ª feira (dia 13 de março) a partir das 22h no Facebook do SAPO 24 com os nossos comentadores habituais: Ricardo Brito Reis e Márcio Martins.

Se olharmos para o topo de cada uma das conferências da NBA, as equipas que lá vemos não são aquelas que a maioria dos especialistas previa no início da época. Toronto Raptors (no Este) e Houston Rockets (no Oeste) são os líderes de conferência e uma das muitas surpresas (mais do lado dos canadianos do que nos texanos, é certo) que o principal campeonato americano de basquetebol nos tem reservado.

Mas há mais: no momento em que este artigo está a ser redigido, os Cleveland Cavaliers de LeBron James estão em 4.º lugar no Este, algo impensável no início da temporada; os Minnesota Timberwolves, os Oklahoma City Thunder e os San Antonio Spurs estão em 5.º. 6,º e 7.º lugar (respetivamente) no Oeste, tendo à sua frente, para além de Rockets e Warriors, duas das surpresas desta reta final - Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans.

Há o risco de Cavs ficarem abaixo do 4.º lugar no Este, perdendo a vantagem de jogar em casa pelo menos na primeira ronda dos Playoffs? Pois, parece sim. Há o risco de Spurs, Thunder e Wolves ficarem de fora dos playoffs? Há, sim. Basta olhar para a classificação:

Podem, desde já, deixar questões ou considerações na caixa de comentários, e a partir das 22h desta 3.ª feira juntar-se a nós e participar na conversa.