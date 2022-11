No segundo episódio desta semana, João Dinis e Lucas Niven conversam sobre:

A disfuncionalidade dos Brooklyn Nets (e de Kyrie Irving e de Kevin Durant);

(e de Kyrie Irving e de Kevin Durant); A fiabilidade de Phoenix Suns e Milwaukee Bucks, as melhores equipas da NBA até agora.

