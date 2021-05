Conferência Oeste

Utah Jazz (1) vs. Memphis Grizzlies (8)

Os Jazz terminaram a época com o melhor registo da NBA e conseguiram-no com um registo que privilegia o coletivo. Sem superestrelas, mas com Rudy Gobert e Donovan Mitchell como principais referências, o conjunto de Salt Lake City é o único que está no top-4 das eficiências ofensiva e defensiva, e liderou (de muito longe) os rankings de lançamentos de três pontos marcados e tentados, batendo vários recordes. Os Grizzlies sobreviveram a um torneio play-in duríssimo e não devem representar grande oposição a estes Jazz, embora possam roubar um jogo se os seus defensores de perímetro tiverem uma noite inspirada. Previsão: Jazz 4-1 Grizzlies

Phoenix Suns (2) vs. Los Angeles Lakers (7)

No confronto entre duas das seis melhores eficiências defensivas da NBA - os atuais campeões são mesmo a melhor defesa da liga -, a interrogação é sobre o que vale o poste DeAndre Ayton na piscina dos grandes que são os playoffs. A proteção das áreas mais próximas do cesto será determinante frente a uns Lakers com LeBron James e Anthony Davis a regressar à melhor forma e o treinador Frank Vogel ainda à procura das melhores rotações, em especial no que diz respeito aos atiradores. O equilíbrio dos Suns não deve ser suficiente para que o «King» sofra a primeira derrota da carreira em séries de primeira ronda dos playoffs. Previsão: Suns 2-4 Lakers

Denver Nuggets (3) vs. Portland Trail Blazers (6)

Esperam-se muitos pontos e pouca defesa numa eliminatória em que o peso das superestrelas poderá não ser o fator mais determinante. A lesão grave de Jamal Murray deixou os Nuggets com problemas na rotação de jogadores de perímetro, pelo que os regressos de Will Barton e Monte Morris serão importantes na tentativa de limitar a capacidade de tiro exterior da dupla Damian Lillard e CJ McCollum. Com as rotações dos treinadores a encurtar para 8/9 homens, os Trail Blazers têm sérias chances de deixar o mais-que-provável MVP Nikola Jokić pelo caminho logo na ronda inaugural. Previsão: Nuggets 2-4 Trail Blazers

Los Angeles Clippers (4) vs. Dallas Mavericks (5)

Os Clippers aprenderam a lição e, esta época, adotaram uma postura de "menos conversa e mais ação". Pouco ou nada se falou deles enquanto candidatos e a desilusão do ano passado também terá algo a ver com isso, mas estes Clippers são de facto melhores e não estarão esquecidos do «buzzer beater» de Luka Dončić na série jogada na "bolha" de Orlando. O esloveno continua a melhorar, mas volta a aparecer na «postseason» mal acompanhado. A saúde de Serge Ibaka e Kristaps Porziņģis terá um papel nesta eliminatória, mas todos os olhos estarão nas performances de Kawhi Leonard e, em especial, Paul George. Previsão: Clippers 4-1 Mavericks

Conferência Este

Philadelphia 76ers (1) vs. Washington Wizards (8)

Os 76ers têm um cinco fortíssimo e apresentam a segunda melhor defesa da liga como cartão de visita. Têm corpos - Ben Simmons, finalista do «Defensive Player of the Year» e Tobias Harris - que podem encaixar bem nas duas principais ameaças dos Wizards, Russell Westbrook e Bradley Beal, e contam com um poste capaz de intimidar os adversários que queiram finalizar dentro da área restritiva, como Westbrook e Beal tanto gostam. Esse poste, Joel Embiid, tem um histórico problemático com o líder dos triplos-duplos na história da NBA, pelo que, mesmo que desequilibrada, esta série vai ser divertida. Previsão: 76ers 4-1 Wizards

Brooklyn Nets (2) vs. Boston Celtics (7)

James Harden, Kyrie Irving e Kevin Durant jogaram juntos em apenas oito partidas e, mesmo com tantas ausências, os Nets 2020/21 são o melhor ataque da história, com uma eficiência ofensiva de 117.3 pontos marcados por cada 100 posses de bola. Pela frente terão uns Celtics que, no papel, tinham em Jaylen Brown, Marcus Smart e Jayson Tatum defensores para atirar ao monstro de três cabeças dos Nets. No entanto, a lesão de Brown deixa os comandados por Brad Stevens sem uma das principais referências nos dois lados do campo e os Celtics devem ser presa fácil para o poder de fogo de Brooklyn. Previsão: Nets 4-0 Celtics

Ouça aqui o episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA produzido pela MadreMedia e apresentado por João Dinis e Ricardo Brito Reis:

Milwaukee Bucks (3) vs. Miami Heat (6)

Os Bucks estão diferentes, para melhor. A adição de Jrue Holiday e a flexibilidade do treinador Mike Budenholzer nas alternâncias defensivas dá ao conjunto liderado por Giannis Antetokounmpo condições de chegar mais longe, em teoria, mas os Bucks têm o trajeto mais difícil de todas as equipas até às Finais. Passando os Heat, poderão ter de medir forças com Nets e 76ers antes do confronto definitivo com o vencedor do Oeste. Jimmy "Dêem-me os playoffs e eu trato do resto" Butler e Bam Adebayo são a primeira prova de fogo para a equipa de Milwaukee, mas a inconsistência dos Heat deixa os Bucks como favoritos. Previsão: Bucks 4-2 Heat

New York Knicks (4) vs. Atlanta Hawks (5)

A 4.ª melhor defesa contra o 9.º melhor ataque da liga. Dois estilos opostos de duas equipas com semelhanças, sobretudo a inexperiência a este nível. Como em qualquer série de playoffs, os «matchups» vão determinar as vantagens e, neste aspeto, há mais lacunas do lado dos Hawks. O técnico Nate McMillan até tem talento em barda para fazer Tom Thibodeau suar do bigode (que não tem), mas o velho ditado que diz que "o ataque vende bilhetes e a defesa ganha campeonatos", aliado às cerca de 6 mil pessoas nas bancadas do Madison Square Garden, pode empurrar a formação da «Big Apple» para a segunda ronda. Previsão: Knicks 4-3 Hawks