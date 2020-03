De acordo com a ESPN, faltavam poucos minutos para o início da partida da NBA em que os Oklahoma City Thunder receberiam os Utah Jazz quando a equipa médica dos Thunder se dirigiu aos árbitros do encontro para comunicar algo e, momentos depois, o jogo foi adiado. A razão foi o teste positivo ao Covid-19 por parte de Rudy Gobert, jogador francês dos Jazz.

Numa conferência de imprensa que antecedeu a partida, Gobert terá tentado, aparentemente, fazer uma piada e/ou provar um ponto sobre uma eventual reação exagerada à pandemia do novo coronavírus, tendo feito questão de tocar em todos os microfones dos jornalistas presentes na sala antes de abandonar a conferência.

Adrian Wojnarowski, um dos mais reconhecidos jornalistas norte-americanos que cobrem a NBA, os jogadores dos Utah Jazz e dos Oklahoma City Thunder estão em quarentena no pavilhão da equipa de Oklahoma, na sequência do teste positivo do novo coronavírus ao basquetebolista francês. De acordo com a CNN, o jogador não se encontrava no pavilhão.

Na sequência da notícia, a NBA irá suspender todos os jogos, tendo em comunicado afirmado que irá utilizar esse intervalo temporal para definir os passos a seguir no que diz respeito à forma como vai lidar com a pandemia do Covid-19.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 126 mil pessoas, com casos registados em mais de 100 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

À data de publicação deste artigo (e de acordo com os números publicados no Johns Hopkins University & Medicine, que tem aglomerado os números da pandemia no mundo), existem mais de 1.300 infetados nos EUA, tendo já sido confirmadas 38 mortes.