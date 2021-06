Sem competir desde 29 de fevereiro de 2020, Évora, atualmente ao serviço do FC Barcelona, apenas fez um salto válido em seis tentativas, com uma marca de apenas 14,76 metros.

O português, campeão olímpico em 2008, em Pequim, ainda não tem marca de qualificação olímpica (17,15 metros), mas está confortável na qualificação por ‘ranking’, ocupando o segundo lugar entre os possíveis repescados.

O também português Filipe Vital e Silva, da Real Sociedad, foi quarto no lançamento do disco, com uma marca de 52,96 metros.