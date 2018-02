O Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, consentiu hoje um empate com o Norwich (2-2), na 33.ª jornada da II Liga Inglesa de futebol, com Nélson Oliveira a marcar já nos descontos.

Com vários portugueses em campo, Ruben Neves, Diogo Jota, Ivan Cavaleiro e Hélder Costa nos ‘Wolves’, seria Nélson Oliveira, que entrou no Norwich aos 68 minutos, a fazer o 2-2 aos 90+2 ‘estragando’ a festa do Wolverhampton.

A equipa de Nuno Espírito Santo, bem encaminhada para a subida ao escalão principal do futebol inglês, perdeu a oportunidade de ganhar pontos a quase todas as equipas da frente, já que apenas o Cardiff (2.º) venceu na visita ao Ipswich (1-0).

Aston Villa (3.º), na terça-feira, e Derby (4.º), Fulham (5.º) e Bristol (6.º), estes dois que se defrontaram hoje, empataram os respetivos jogos.

Em casa, o Wolverhampton esteve a vencer com um autogolo de Jamal Lewis, aos 14 minutos, e um cabeceamento de N’Diaye, aos 25 minutos, mas o Norwich ainda manteve o jogo em ‘aberto’, ao reduzir quase de imediato, por Zimmermann, aos 27.

O balde de água fria para o líder do ‘Championship’ aconteceu com o golo do avançado internacional português Nélson Oliveira, aos 90+2, embora o Wolverhampton lidere o campeonato, com 73 pontos, mais nove do que o Cardiff (2.º).