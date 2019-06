Neymar foi forçado a sair do jogo particular de quarta-feira à noite, em que o Brasil venceu em Brasília o Qatar, por 2-0, com o avançado a ser substituído aos 21 minutos, devido a lesão.

“Depois de sofrer de torcer o tornozelo direito durante o jogo de quarta-feira frente ao Qatar, Neymar foi sujeito a exames complementares com imagem, que confirmarão uma rotura no ligamento do tornozelo”, refere a Confederação Brasileira (CBF) em comunicado.

O organismo do futebol brasileiro acrescenta que, face à gravidade da lesão, Neymar “não estará em condições físicas” para participar na Copa América 2019, e que hoje a equipa técnica anunciará o seu substituto.

A situação de Neymar surge um dia depois de Francisco Novelleto, vice-presidente da CBF, ter dito que Neymar devia pedir dispensa da seleção, face às acusações que enfrenta, de violação.