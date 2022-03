O defesa central de 34 anos integra uma lista de 33 atletas, que inclui ainda Lionel Messi, ausente da seleção nos desafios com o Chile e Colômbia, uma vez que recuperava do coronavirus, bem como sete jovens promessas do país.

A Argentina recebe a Venezuela em 25 de março e visita o Equador quatro dias depois.

Na classificação, a Argentina é segunda com 35 pontos, a quatro do líder Brasil, ambos já apurados para a fase final no Qatar, seguindo-se o Equador, com 25, e Uruguai, com 22, nas posições de apuramento direto.