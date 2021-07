A Liga Portugal emitiu esta sexta-feira um comunicado em que informa que próxima época vai arrancar com o regresso dos adeptos nas bancadas.

A nota acrescenta que durante as últimas semanas existiram várias reuniões com a Direção-Geral da Saúde (DGS) de modo a definir as regras para que tal seja possível.

"A Direção Geral de Saúde irá, brevemente, publicar todas as regras e condições de acesso do público aos estádios, acordadas hoje com a Liga Portugal", lê-se no comunicado.

Para já, é tornado público que os clubes profissionais vão poder atingir 33% de lotação dos seus recintos, sendo que os titulares dos bilhetes tem de apresentar um de três documentos para assistir ao jogo:

Apresentar Certificado Digital Covid-19 que comprove vacinação completa;

que comprove vacinação completa; Comprovativo de teste negativo realizado nas 48 horas anteriores;

Verificação de cura até 180 horas.

A Liga informa igualmente que também acordado que os limites de lotação e condições de acesso serão reavaliados ao longo da época, "em função da evolução epidemiológica do País e da progressão do processo de vacinação e consequente alcance da imunidade de grupo".

Tu estás em jogo: vacina-te!

Esta notícia surge um dia depois de a liga anunciar uma campanha que pretende fazer do mundo de futebol um exemplo e incentivo para que as gerações mais jovens também recebam a vacina. A campanha de sensibilização chama-se ‘Tu estás em jogo: vacina-te!'.

A iniciativa, feita em parceira com o Governo e a ‘Task-Force' para a vacinação, será dirigida às faixas etárias mais novas, recorrendo a diversos elementos de comunicação (imagens e vídeo) de apelo à participação em processos de vacinação e testagem contra a covid-19.

"Esta é uma campanha que o futebol faz, aproveitando a sua notoriedade, para convencer aqueles que ainda não estão dispostos a cumprir o dever de cidadania a se vacinarem. Será dedicada a uma faixa mais nova, eventualmente mais resistente ao plano de vacinação", revelou na quinta-feira Pedro Proença.

Quem também esteve presente no lançamento desta campanha foi o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da ‘Task-Force' para a vacinação, que mostrou confiança na vontade dos mais jovens em serem inoculados.

"Estamos a ver luz ao fundo do túnel, mas temos de fazer um esforço final. Este é um ato simbólico, mas com ajuda da LPFP apelamos para que todos os jovens venham ao processo de vacinação e nos ajudem a que o país avance no combate à pandemia", concluiu o militar.

Vacinação dos jogadores do futebol profissional arrancou hoje

Pedro Proença anunciou ontem que os jogadores da I e II Liga nacionais vão começar a ser vacinados contra a covid-19 a partir de hoje.

"É um processo que só foi possível porque a tutela da Saúde teve a capacidade de perceber a importância do futebol. Iremos começar pelas equipas que estarão nas competições internacionais e continuaremos até aos planteis da II Liga", disse Pedro Proença.

O líder da LPFP explicou que o processo vai abranger não só os jogadores, mas também as equipas técnicas e os restantes staffs das sociedades desportivas.

O plantel do Benfica, por exemplo, foi esta sexta-feira de manhã vacinado, com jogadores e equipa técnica a marcarem presença no Estádio Universitário de Lisboa, informou o clube no seu sítio oficial na internet.

Os futebolistas Grimaldo, Carlos Vinicius, Pizzi, Diogo Gonçalves, Samaris ou Gonçalo Ramos foram alguns de quem o Benfica apresentou imagens na vacinação, bem como o treinador Jorge Jesus.