O repórter Qingqing Chen, do jornal Global Times, twittou um vídeo de sete segundos, no qual a ex-número um do mundo em duplas aparece a conversar com o ex-astro do basquetebol Yao Ming.

O jornalista diz ter recebido o material de um amigo. O vídeo terá sido gravado durante um evento de promoção do esqui nórdico, em Xangai.

A imagem divulgada neste domingo mostra Peng Shuai com Yao Ming e com outras duas importantes figuras do desporto chinês: a navegadora Xu Lijia e o ex-jogador de ténis de mesa Wang Liqin.

Atrás deles, vê-se a ponte Yangpu, de Xangai, e a faixa "FIS Cross-Country Skiing China City Tour". A etapa de Xangai deste circuito de esqui nórdico aconteceu no sábado, de acordo com a emissora estatal CGTN.

Em novembro passado, Peng Shuai acusou o ex-vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli de forçar uma relação sexual com ela há três anos.

Publicada numa rede social chinesa, a sua mensagem foi rapidamente censurada. Na sequência, a tenista, de 35 anos, desapareceu do radar por três semanas, causando preocupação no mundo do ténis.