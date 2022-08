22 anos depois saberemos toda a verdade sobre a transferência de Luís Figo para o Real Madrid, após ser ídolo durante cinco anos no Barcelona. Pelo menos é o que o ex-jogador português promete no trailer do documentário 'O Caso Figo', da Netflix.

Contaram-se muitas histórias, escreveram-se muitas notícias, mas a verdade, essa, Luís Figo diz que só ele a sabe. "Todos falam sem saber. A história verdadeira tenho-a eu, sou o protagonista".

Neste documentário que promete ser explosivo - estreará a 25 de agosto - são vários os nomes do futebol mundial que darão o seu contributo, como Pep Guardiola (ex-colega de Figo no Barcelona), José Veiga (o seu antigo empresário e que tratou da transferência), Paulo Futre e Florentino Pérez, entre outros.

O mundo do futebol nunca percebeu verdadeiramente a transferência de Figo, um ídolo catalão que trocou a 24 de julho de 200o o Barcelona pelo grande rival Real Madrid. A troco de 60 milhões de euros, o então internacional português tornava-se no jogador mais caro da história do futebol mundial, mas também um dos mais odiados. "Pesetero", foi assim que, desde então, começou a ser chamado pelos adeptos catalães, que viram no dinheiro a razão para a sua saída. Luís Figo tem agora a oportunidade de contar a sua verdade.

Realizado por David Tryhorn e Ben Nicholas, o 'O Caso Figo: A Transferência Que Mudou o Futebol' promete colar o mundo do futebol ao grande ecrã.

“Dada a quantidade de cobertura mediática que teve na altura, é uma história que as pessoas pensam conhecer bem ou ter ideias preconcebidas, mas ficámos espantados com as reviravoltas e profundidade emocional que descobrimos ao fazer o filme. É cada vez mais difícil encontrar um documentário desportivo que diga algo novo, que não seja simplesmente uma biografia, mas acreditamos que ‘O Caso Figo’ é único”, revelaram em comunicado os realizadores David Tryhorn e Ben Nicholas.