O tenista português Nuno Borges, 39.º do ranking mundial, venceu hoje o 33.º jogador do mundo, o francês Adrian Mannarino, em três sets, avançando para a segunda ronda do Masters 1.000 de Cincinnati.

O número um nacional venceu o primeiro parcial por 6-4, cedeu no segundo, por 3-6, e triunfou no set decisivo, por 6-1, fechando o encontro ao cabo de duas horas e cinco minutos. Depois de duas vitórias no ‘qualifying’, o português prossegue o bom momento na América do Norte, depois de chegar aos oitavos de final do Masters 1.000 de Montreal e entrar. Este triunfo permite ao tenista natural da Maia garantir desde já nova subida no ranking ATP, ficando para já à espera de adversário na próxima ronda, entre o dinamarquês Holger Rune, 16.º do mundo, ou o italiano Matteo Berrettini, 42.º.