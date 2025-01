Caso Borges, 36.º do ranking do ATP, derrote Muller, 56.º do mundo, no torneio de Melbourne, poderá ter como adversário na segunda ronda um jogador da casa.

O australiano Jordan Thompson, 27.º cabeça-de-série do torneio, vai enfrentar na primeira ronda um jogador vindo da fase de qualificação.

Borges está a preparar o Open da Austrália no torneio de Auckland, na vizinha Nova Zelândia, onde vai hoje enfrentar, nos quartos de final, o checo Jakub Mensik, 49.º do mundo.

Depois de ter caído na segunda ronda no arranque da temporada, em Hong Kong, Borges regressa aos quartos de final de um torneio ATP pela primeira vez desde meados de julho, quando conquistou o seu primeiro título, em Bastad, na Suécia.