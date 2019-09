O último jogo, o último golo, a última vez que se entra num estádio de emblema ao peito. Os momentos derradeiros são inevitáveis, mas nem por isso deixam de ser duros. Não querer lidar com o fim não é a única razão para explicar porque é que muitos jogadores de futebol tendem a não preparar-se para a reforma, mas, segundo Nuno Gomes, é parte da questão.

“Nunca pensei no dia em que ia acabar, estava sempre a ignorar esse pensamento porque não queria que aquilo acabasse". Foi com estas palavras que o antigo avançado iniciou a sua participação na conferência “The Career Transitions of Professional Footballers” (“As Transições de Carreira dos Futebolistas Profissionais”), realizada no segundo dia do Soccerex Europe 2019 [6 de setembro], em Oeiras.

Natural de Amarante, Nuno Gomes fez-se jogador no Boavista, onde conquistou uma Taça de Portugal antes de ser contratado pelo Benfica. Apesar do conturbado final dos anos 90 para as águias, a prestação goleadora de Nuno Gomes pelos encarnados e no Euro 2000 pela seleção nacional levou-o a Itália, onde vestiu a camisola da Fiorentina por duas épocas. Porém, o colapso financeiro dos “Viola” trouxe-o de volta à Luz, onde esteve entre 2002 e 2011. Apesar do seu historial de lesões, Nuno Gomes fez-se símbolo do clube, onde conquistou sete títulos, com claro destaque para os dois campeonatos (2004/05 e 2009/10) e uma Taça de Portugal (2003/04).

Ao entrar numa fase tardia da carreira, Nuno Gomes acabou por sair do Benfica, mas, ao contrário de muitos jogadores de gabarito internacional, em vez de seguir para campeonatos pouco competitivos onde se aufere elevados salários, o avançado ainda fez uma época no Sporting de Braga e terminou a carreira no Blackburn Rovers, na altura a jogar no Championship, a segunda liga inglesa.

Agora reformado, o antigo goleador surgiu em Oeiras ao lado de outras ex-estrelas do desporto-rei, como Paulo Ferreira, Louis Saha, Christian Karembeu e Ella Masar, para partilhar as experiências da passagem de uma vida ativa de futebolista para novos rumos profissionais e explicar de que forma lidou com essa mudança.

Apesar de a transição ter sido bem sucedida — já lá vamos —, Nuno Gomes admitiu que foi muito dura. "Mesmo que digamos que estamos preparados, não estamos, porque a mudança é drástica, é do dia para a noite”, disse.

É um abanão brutal. É por isso que, em conversa com o SAPO24, Nuno Gomes lembrou o quão importante é abordar esta temática e “alertar os jogadores de futebol o mais cedo possível para que eles comecem a pensar no que querem fazer depois de acabarem a carreira”. Mesmo que a atividade de um jogador cesse a partir de meados dos 30 anos de idade, “os futebolistas querem continuar a sua vida". "Há mais anos para viver depois do futebol do que durante”, frisa.