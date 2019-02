A competição é organizada em eliminatórias, que começam nos quartos e terminam no dia de finais (desde a luta pelo ouro até à fuga à despromoção) com Portugal a ter como adversária a Bélgica no jogo 1. Alemanha, Geórgia, Rússia, Holanda, Rússia e Roménia compõem os outros participantes, numa prova que exige a melhor forma e capacidade física por parte dos jogadores de forma a aguentarem três jogos em 7 dias.

O torneio organizado pela Rugby Europe vai decorrer entre 14 e 21 de abril, aproveitando as férias da Páscoa para pedir um sacrifico aos mais novos, o de prescindirem das férias para representarem as cores nacionais.

Depois de meses constantes de apuramento dos melhores jogadores, o staff técnico dos sub-18 trabalham desde janeiro com um grupo alargado de 40 atletas e que no final das contas vão ficar 26 para o Campeonato da Europa.

E quem são os nossos representantes? Bem podem ver toda a lista neste artigo (Sub-18 de Portugal), mas deixamos nota de alguns talentos nacionais que deviam ter a vossa atenção como têm em outras modalidades:

créditos: Luís Cabelo | Fair Play

- Domingos Cabral (AEIS Agronomia) é um dos aberturas (o que usa a camisola nº10, mais conhecido como playmaker) de maior capacidade de rasgo deste escalão e já o ano passado conseguiu furar de forma a conquistar lugar nos convocados finais para o Europeu. Rápido, um “pequeno” génio com a oval na sua posse e com um pé bem venenoso, é dos nomes mais fortes destes sub-18;

- Francisco Condeço Silva (CR Évora) é um asa/centro disciplinado e pronto para conseguir ir buscar adversários, assumindo-se como um lutador no breakdown e um “cavalo” de corrida, pronto sempre para mais um pico de aceleração e mais uma conquista da linha-de-vantagem;

- Simão Bento (AEIS Técnico) é daqueles defesas que estão sempre em busca de uma brecha na defesa adversária, galgando metros com todo o seu poder de aceleração e técnico de qualidade;

E porque importam os sub-18? Como já referimos, vários foram os nomes de alta importância que passaram por este escalão e passados uns anos conquistaram um lugar na Selecção Nacional A, afirmando-se como uma etapa decisiva na moldagem destes atletas. O bom trabalho do qual são alvo neste patamar, possibilita-lhes chegar aos sub-20 preparados para a exigência física, técnica e mental que Luís Pissarra e António Aguilar impõem.

Rui Carvoeira e João Mirra não procuram facilidades, mas sim formar os melhores atletas possíveis com consciência do que vem a seguir na sua vida desportiva e pessoal, lutando não só pelos resultados.

Conseguirão os Sub-20 fazer história no Rugby europeu?

A dois meses e três jogos de poderem fazer história na modalidade estão os sub-20, que depois de conquistarem o título nos Campeonatos da Europa de 2017 e 2018, procuram chegar ao tricampeonato consecutivo, algo que nunca aconteceu na História da Rugby Europeu.

A Geórgia teve oportunidade para tal em duas ocasiões, mas Espanha (2015) e Portugal (2012) conseguiram estragar o objetivo. Agora, em 2019, cabe aos comandados de Luís Pissarra e António Aguilar apontar a mais uma conquista, algo que é notado nas palavras do primeiro.

Luís Pissarra, numa entrevista concedida ao Fair Play (Entrevista com Luís Pissarra), dizia que o objetivo passa por “sermos campeões europeus e garantirmos o apuramento para o World Rugby Trophy. Portanto, não difere nada em relação aos últimos anos. Há três anos, os jogadores olhavam algo de lado e com alguma desconfiança para estes objetivos, mas hoje em dia está definido e, por isso, os grupos de jogadores que se seguem aceitam perfeitamente.”

Assim, no horizonte não está só o Campeonato da Europa, mas também o desejo de marcar presença no World Rugby Trophy pela terceira vez consecutiva, algo que foi conquistado com o típico suor, lágrimas e sangue, ou no caso do rugby ensaios, placagens e espírito de sacrifício.

Para 2019, o grupo de trabalho está nos 46 jogadores, mas até dia 1 de abril terá de passar para os 26 nomes finais (podem ver toda a lista aqui: Sub-20 convocados), o que será uma luta difícil para quem quer estar presente na competição.

Exatamente como os sub-20, escolhemos três representantes interessantes de acompanhar:

- José Roque (RC Montemor) é um dos avançados mais em voga em Portugal, tendo conseguido conquistar uma internacionalização pelo escalão A em novembro passado frente à Namíbia. É um 3ª linha com handling bem desenvolvido, capaz de inventar espaços e soluções para os seus colegas de equipa. Exímio na placagem e com um físico que dura e dura, é o capitão destes sub-20 em 2019;

- David Costa (Bath University), o pilar formado no GD Direito e que tem surpreendido na sua passagem por Inglaterra, é uma força a tomar em conta, já que está sempre predisposto a ganhar a frente na formação-ordenada ou na luta no contacto. Primeira-linha moderno, a agilidade e facilidade com que passa da placagem para ladrão de bolas no breakdown é de ponta e vai-lhe valer a titularidade no Europeu;

- Raffaele Storti (AEIS Técnico) é um dos ¾’s mais multifacetados do rugby português, podendo jogar a centro, ponta e defesa, sempre pronto para meter uma 5ª ou 6ª mudança na caixa de velocidades, sendo que a destreza e técnica de corrida fazem dele um perigo para qualquer linha de defesa. É um dos talentos do Técnico que tem jogado na equipa sénior que ocupa o 1º lugar da Classificação em Portugal;

Os sub-20 ainda esperam pelo sorteio das eliminatórias do Campeonato da Europa (é jogado igual ao dos sub-18), que se jogarão em Coimbra, pelo segundo ano consecutivo. É certo que Holanda, Espanha, Alemanha, Rússia, Roménia estarão presentes, mas ainda não há dados relativos ao adversário nos quartos-de-final.

Em relação à importância, os sub-20 são um passo essencial na concretização dos melhores jogadores de formação em Portugal, que já não são juvenis, mas sim séniores, e que lutam por sobreviver agora no patamar mais alto em termos de escalões etários. Os sub-20 são uma oportunidade ideal para os atletas perceberem o que se segue na sua vida, do trabalho ao sacrifício necessários e da necessidade de crescerem como jogadores.

Mais uma vez, Pedro Leal, Vasco Ribeiro, José Luís Cabral, José Lima, Joaquim Ferreira e dezenas dos grandes nomes do passado e presente do rugby português pisaram os relvados como internacionais sub-20, preparando-os para a fase em que se tornam Lobos.

Por outro lado, os excelentes resultados conquistados nos sub-20 nos últimos dois anos têm conquistado a atenção não só da World Rugby como de outras federações internacionais, que têm requisitado jogos amigáveis e encontros com a seleção portuguesa devido a esses mesmos resultados.

O Campeonato da Europa de sub-20 está marcado de 31 de março a 6 de abril e pode-se assistir em Coimbra aos jogos entre as melhores seleções da Europa, não contando aqui França, Geórgia, Inglaterra, Itália, França, Irlanda, Escócia e País de Gales.

É este o futuro da modalidade que vai agora lutar não só por resultados e honras, mas por continuar a dar uma esperança ao rugby português, com atletas mais internacionais que tentam a cada dia provar a sua importância na esfera do desporto.