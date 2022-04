No fim de semana, com um bis frente ao Celta de Vigo, em jogo a contar para a La Liga, que valeu ao Real Madrid um vitória por 1-2, Karim Benzema chegou aos 34 golos numa só época, ultrapassando assim a marca dos 32 golos da temporada 2011/12, fazendo da atual época, a entrar na reta final, a melhor da sua carreira.

Num ano em que o francês assumiu as batutas do Real Madrid com um protagonismo que não se via desde a era Ronaldo em Madrid, os recordes parecem não acabar. Esta quarta-feira, Benzema marcou um hattrick na visita ao Chelsea, em jogo a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, o que somado aos três golos do último encontro da competição, na segunda-mão dos oitavos-de-final, frente ao Paris Saint-Germain, fazem do avançado Merengue o quarto jogador a conseguir marcar dois hattricks consecutivos na Champions, a par de Luiz Adriano (2014/15), Lionel Messi (2016/17) e Cristiano Ronaldo (2016/17), com a adenda de que só o francês e o capitão da seleção nacional conseguiram o marco em jogos da fase a eliminar da competição.

Com este jogo em Stamford Bridge, Benzema entrou também para o lote de jogadores que conseguiram marcar mais de 10 golos numa só edição da competição, um grupo onde nenhum outro atleta francês tinha conseguido entrar. E tornou-se no único atleta a ter conseguido marcar três golos no estádio do Chelsea numa competição europeia.

Karim Benzema, com 11 golos, é o atual segundo melhor marcador da competição, empatado com Sébastien Haller, do Ajax, que já não está em prova, apenas atrás de Lewandowski que soma 12 golos.

O bom momento do francês fica ainda mais visível se olharmos para o seu histórico recente e constatarmos que marcou de forma consecutiva nos últimos sete jogos que disputou com a camisola do Real Madrid. Em sete encontros Benzema fez 13 golos e quatro assistências. Em toda a atual temporada soma 37 golos e 13 assistências.

Veja aqui todos os golos do francês frente ao Chelsea

Chelsea 0 - 1 Real Madrid

Chelsea 0 - 2 Real Madrid

Chelsea 1 - 3 Real Madrid

O Real Madrid venceu por 1-3 os atuais camepões europeus. Kai Havertz marcou o único golo dos Blues.