No episódio desta semana do Bola ao Ar, podcast sobre NBA da MadreMedia, o João Dinis e o Lucas Niven conversam sobre:

os Brooklyn Nets, que são uma casa a arder desde o pedido de Kevin Durant para ser trocado

os Minnesota Timberwolves, que hipotecaram o futuro por causa de Rudy Gobert

as outras trocas e movimentações relevantes da free agency

e o regresso do "nosso" Neemias equipado à Kings

