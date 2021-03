A possibilidade já tinha sido anunciada na semana passada pelo presidente do clube, Pinto da Costa, em entrevista ao Porto Canal.

Agora, no entanto, a boa nova para os adeptos portistas é oficial: Otávio assinou um vínculo que estende a sua ligação com os dragões até 2025.

O brasileiro aterrou em Portugal em 2014, representou a formação B do clube e chegou a ser cedido por empréstimo ao Vitória SC durante ano e meio. Em 2016/2017, regressaria ao FC Porto para realizar 177 jogos e marcar 19 golos.

Como relembram os campeões nacionais na sua página oficial, na "última jornada da fase de grupos da presente edição da Liga dos Campeões, o médio de 26 anos envergou a braçadeira e capitão e assinou o primeiro golo da vitória portista na capital grega, frente ao Olympiacos".

A cerimónia, que teve lugar no Estádio do Dragão, contou com a presença do presidente Pinto da Costa, que firmou a renovação juntamente com o médio. O líder portista revelou-se satisfeito por poder comunicar aos adeptos a continuidade do jogador, numa altura em que muito se falava da sua saída no final da época.

"Esta declaração é acima de tudo para os nossos adeptos e associados. Perante tanta coisa que foi dita ao longo destes tempos, dando como certa a saída do Otávio, só lhes quero dizer que acabámos de assinar um contrato que prolonga o vínculo até 2025. É sinal que aqui se trabalha para engrandecer o clube, para manter os principais valores, dentro daquilo que seja possível", disse o dirigente.

O presidente ‘portista’ dirigiu-se ainda a Otávio, a quem desejou as maiores felicidades.

"Estamos muito satisfeitos por termos encontrado uma solução e por sentirmos que o Otávio está com a mesma determinação e vontade com que chegou aqui no primeiro dia no FC Porto. Otávio, desejo-te as maiores felicidades, que continues a contribuir com o teu esforço e valor para as vitórias do FC Porto. Que te prepares que vamos ter muitos jogos ainda para ganhar este ano e muitos jogos para pôr os invejosos ainda com mais inveja. Vais contribuir para que as farmácias continuem a vender muitas caixas de ‘Rennies'", acrescentou.

Já Otávio revelou-se satisfeito por continuar "em casa", dizendo sentir-se "muito feliz".

"Sempre disse que queria continuar no FC Porto. Sinto-me em casa no país e no clube. É um sonho realizado. Fico feliz por termos chegado a acordo. Vou tentar dar o meu máximo dentro de campo para trazer mais títulos para este clube", disse o jogador, que prometeu ainda manter a "garra” e a “vontade” que tinha quando chegou ao clube.

O médio brasileiro garantiu que vai "dar tudo em campo". "Às vezes, as coisas não correm sempre bem, mas a vontade vai estar lá. Vão contar connosco até ao final", concluiu.

* Com agências

Notícia atualizada às 17:50