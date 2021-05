Depois dos rumores e notícias que davam conta das negociações entre ambas as partes, eis que surge a confirmação da mudança no final da noite de hoje: Moussa Marega, de 30 anos, vai mesmo deixar o FC Porto no final da temporada e jogar pelo Al Hilal.

A equipa treinada pelo português José Morais divulgou nas redes sociais imagens de Marega a assinar o novo vínculo contratual que o vai ligar à equipa saudita para as próximas três épocas.

Marega chegou ao FC Porto a meio da época 2015/16, proveniente do Marítimo, e, após um empréstimo ao Vitória de Guimarães na época seguinte, ganhou um lugar no plantel dos ‘dragões’ na época 2017/18 e tem sido um elemento fundamental desde então.

Esta época, o internacional maliano foi utilizado pelo técnico Sérgio Conceição em 45 jogos nas diferentes competições, apontando 12 golos.

Segundo o que é avançado por vários jornais desportivos nacionais, o maliano irá ganhar 15 milhões de euros por época.

O clube vê o avançado como a contratação ideal para colmatar a provável saída de Bafétimbi Gomis, cujo contrato está perto de chegar ao fim.

Ao serviço dos azuis e brancos, Marega apontou 72 golos em 190 encontros de Dragão ao peito.