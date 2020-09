“Bale está de volta. Bem-vindo a casa”, escreveu o clube nas redes sociais, enquanto o avançado assinalou que está de regresso sete anos depois e que não esquece o apoio que teve dos adeptos do clube londrino nos últimos anos.

O jogador, de 31 anos, tinha sido transferido em 2013/14 do Tottenham para o Real Madrid, então por um valor recorde de 100 milhões de euros, mas agora chega por empréstimo do clube espanhol.

O Real Madrid anunciou em comunicado que Gareth Bale jogará em Londres, no Tottenham de José Mourinho, por empréstimo, na próxima temporada. Ao mesmo tempo, os Spurs invadiam as suas redes sociais com vários post sob o a frase "Bale is back" [Bale está de volta].

Os Blancos "desejam sorte a um jogador que fez parte de uma das etapas mais bem sucedidas da hitória do clube".

Na sua página de Instagram, o extremo galês colocou uma foto com a camisola dos Spurs com a legenda: "a todos os fãs, sete anos depois, estou de volta!". Vai jogar com o número 9 nas costas

Bale volta assim a uma equipa que representou durante seis anos (2007-13) e que o projetou para o patamar mais alto do futebol. No Real Madrid, o avançado fez parte de um dos trios de ataque mais famosos das últimas décadas, composto também por Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

De branco, Gareth Bale venceu duas ligas espanholas, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha, quatro Ligas dos Campeões, três cameponatos do mundo de clubes e duas supertaças europeias.

O desejo de o galês abandonar a formação orientada por Zinedine Zidane era há muito conhecida do grande público. Ainda este mês, numa entrevista concedida à emissora Sky News, quando extremo estava com a seleção a preparar a dupla jornada da Liga das Nações, questionado sobre onde jogaria na próxima época, Bale ‘passou a bola' para o Real Madrid: "Devem perguntar ao clube porque no ano passado quis sair e travou tudo no último segundo. Houve oportunidades para sair, mas não me deixaram. Eu quero jogar futebol, sinto-me ainda motivado para fazê-lo, mas é o clube que tem o controlo da situação. Tenho um contrato e só me resta fazer o que tenho feito e ver se alguma coisa acontece".

Na última época, especialmente a partir de janeiro, o jogador raramente foi opção e foi várias vezes criticado, nomeadamente por se dedicar ao golfe quando os seus companheiros de equipa disputavam a Liga dos Campeões.

Antes do anúncio do regresso de Bale, o Tottenham comunicou também a contratação do lateral-esquerdo Reguilón, de 23 anos, com o defesa, que na última época esteve emprestado ao Sevilha, a assinar contrato até 2025.