Cinco anos depois de ter deixado a Luz, Jorge Jesus está de volta ao comando técnico do SL Benfica. Os encarnados oficializaram hoje o regresso do treinador português, depois de um processo que fez correr muita tinta na imprensa desportiva.

Num comunicado enviado à CMVM a SAD encarnada informa que "entrou em contacto com o CR Flamengo, dando conta da sua intenção de contratar o treinador Jorge Jesus, tendo encetado negociações para o efeito". O clube da Luz acrescenta ainda que "apresentou uma proposta de contrato de trabalho desportivo ao treinador Jorge Jesus, tendo a oferta sido aceite pelo mesmo".

Jesus deixa o Flamengo, a sua segunda experiência internacional, depois de ter orientado em 2018/19 o Al Hilal, na Arábia Saudita, após ano e meio. Com o Mengão, o teve um dos períodos mais gloriosos da sua carreira com a conquista de seis títulos, a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca, o Brasileirão, a Supertaça do Brasil, a Libertadores e a Recopa Sudamericana.

Agora, o treinador reencontra-se com a equipa com que alcançou maior mérito na Europa. Ao serviço das águias, JJ venceu três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira, tendo ainda alcançado duas finais europeias de onde o Benfica saiu derrotado, ambas na Liga Europa.