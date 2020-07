"Só hoje o Jorge Jesus me comunicou o desejo de encerrar o contrato, durante um almoço em que estivemos apenas nós dois, mas não sinto ter sido apanhado de surpresa. Estamos num ano diferente. Os torneios estão parados, e isso possibilitou ter uma complacência maior. Um técnico como ele, uma pessoa como ele, com os resultados dele, a postura do Flamengo não poderia ter sido diferente", afirmou Marcos Braz, quando questionado sobre a saída do técnico português, em declarações à imprensa brasileira após a oficialização da saída.

O dirigente do Flamengo confessou que a saída de Jorge Jesus deixou toda a gente triste no clube.

"Não era o que queríamos, tanto que renovámos o contrato. O presidente Landim, todos se esforçaram para que essa renovação acontecesse há um mês. Agora, o Jorge teve um outro entendimento. Sai daqui pela porta da frente, de uma maneira correta e muito humana. Ficamos felizes pelos serviços prestados. Encerramos hoje o capítulo Jorge Jesus como técnico do Flamengo. O que ele fez fica na história", realçou.

Questionado sobre se Jesus deu algum motivo para a rescisão do contrato, Marco Braz negou: "Não deu. O que conversei com ele durante duas horas vai ficar entre nós”.