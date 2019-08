Quando há dois dias Karl-Heinz-Rummenigge disse que o jovem campeão europeu por Portugal que chegou ao Bayern Munich há três temporadas para jogar mais, teria de sair, o Lille surgiu, quase de imediato, como principal pretendente de Renato Sanches.

Depois de quarenta e oito horas a fazer correr tinta nos jornais, o clube francês tornou o anúncio oficial, o antigo Golden Boy e ex-Benfica assinou um contrato por quatro anos com o Lille, emblema onde também atuam os portugueses José Fonte, Tiago Djaló e Xeka.

No site do clube francês, o médio é destacado pela capacidade de recuperação de bola, físico, visão de jogo e de criar perigo perto da baliza, "tornando-o perigoso nos últimos trinta metros", antes de recordar o percurso do jogador formado no Benfica e que já soma 18 internacionalizações.

Em declarações ao site do clube, Sanches diz que o projeto do Lille o convenceu, assim como a confiança depositada nas suas capacidades. "O meu desejo era juntar-me ao LOSC, estou muito feliz por estar aqui. Fui muito bem recebido e espero que corra tudo bem", disse em declrações ao site do clube, afirmando que já trocou alguma palavras com José Fonte, companheiro na seleção.

Já Marc Ingla, vice-presidente do Lille, também em declarações ao site do clube, disse que Renato traz "um perfil muito interessante e consistente para o projeto do clube". "Chega ao LOSC com muitas ambições. Fizémos todos os esforços para o contratar, para dar mais força à equipa, torná-la mais competitiva e enfrentar os desafios que vêm aí".

Para trás fica uma passagem pouco conseguida pela Alemanha camuflada por um palmarés recheado. No Bayern Munich, Renato disputou 1811 minutos, distribuídos por 53 jogos, em todas as competições, tendo marcado apenas dois golos, todos na última temporada. No total venceu três Bundesliga, uma DFB Pokal (a Taça da Alemanha) e uma supertaça alemã. Pelo meio foi emprestado ao Swansea, da Premier League, na altura treinado por Carlos Carvalhal.