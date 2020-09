44 golos em 131 jogos depois, Diogo Jota conquistou a atenção de um dos maiores clubes do mundo. O extremo internacional português é o mais recente reforço do atual campeão inglês, o Liverpool de Jürgen Klopp.

Em Anfield Road, Jota vai jogar com o número 20 nas costas, tendo assinado um contrato que longa duração sem que o clube tenha especificado a largura da mesma no comunicado divulgado.

"Desde que sou um miúdo até hoje, sonhava assinar por um clube como o Liverpool, campeão do mundo, é inacreditável. Só quero começar", disse o novo Red ao site do clube que descreveu como sendo "uma das melhores do mundo", revelando que quando surgiu o convite era impossível dizer que não.

Da parte dos ‘reds’, o treinador alemão Jürgen Klopp considerou que o português tem muito potencial e que dá à equipa campeã inglesa a possibilidade de ter mais opções.

“Tem velocidade, pode combinar, pode defender, pressionar. É mais imprevisível e pode dar-nos opção para sistemas diferentes, consegue jogar nas três posições da frente num 4-3-3, ou nas faixas se jogarmos com dois extremos”, justificou Klopp.

O alemão considerou ainda que Diogo Jota faz parte de uma “geração incrível” de jogadores portugueses de muita qualidade.

“Vimos a equipa portuguesa da última vez, é impressionante. Por isso, fico muito feliz de o ter aqui. E acima disso, ser um bom ‘tipo’ e feliz por estar aqui”, acrescentou o treinador do Liverpool.

Com uma formação repartida entre o Gondomar e o Paços de Ferreira, foi precisamente ao serviço dos castores que Jota se estreou como jogador profissional pela mão do treinador Paulo Fonseca. Estávamos em 2014 e o Paços recebia o Atlético de Reguengos em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, Diogo jogou desde início e marcou o golo com que a equipa da primeira divisão fechou a goleada por 4-0.

Na temporada 2015/16 as prestações do extremo na Capital do Móvel chamaram a atenção do Atlético de Madrid que o contratou e o colocou a 'rodar' no FC Porto onde conheceu técnico Nuno Espírtio Santo que, na época seguinte, acompanharia para Inglaterra, para a segunda divisão, novamente a título de empréstimo, para jogar no Wolverampthon. Foi com os lobos que conquistou o Championchip e, juntamente com a armada portuguesa, de Rui Patrício a Rúben Neves, que devolveu a equipa à Premier League e a sua mudança em definitivo para Terras de Sua Majestade, abandonando o Atlético sem alguma vez ter disputado um jogo oficial.

O crescimento de Diogo Jota chamou a atenção de Fernando Santos que convocou o avançado para a fase final da Liga das Nações que Portugal viria a conquistar no final de 2019. Pela seleção das Quinas, Jota soma quatro jogos e um golo.