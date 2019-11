Mauricio Pochettino já não é treinador do Tottenham, anunciou esta terça-feira o clube num comunicado que anuncia também a rescisão com o restante corpo técnico do argentino, constituído por Jesus Perez, Miguel D’Agostino e Antoni Jimenez .

O novo treinador deve ser anunciado nos próximos dias.

Na nota publicada no site do clube, Daniel Levy, presidente do emblema londrino, disse que "os resultados domésticos no final da temporada passada e no começo desta temporada foram extremamente decepcionantes", sublinhando, no entanto, que a decisão não foi fácil e que Pochettino e a sua equipa farão sempre parte da história dos Spurs.

Mauricio Pochettino estreou-se como técnico principal no Espanyol, onde esteve pouco mais do que quatro épocas antes de rumar a Inglaterra para liderar o Southampton. Foi com os Saints, numa equipa recheada de jovens talentos, que alcançou um oitavo lugar da Premier League e um convite para reerguer o Tottenham, um clube grande há demasiado tempo longe dos grandes feitos. Em cinco épocas completas, devolveu os Spurs ao pódio da Premier League e conseguiu levar o emblema londrino, pela primeira vez, à final de uma Liga dos Campeões, de onde saiu derrotado por 2-0 pelo Liverpool.

Atualmente, o Tottenham ocupa a 14.ª posição do campeonato inglês, a 20 pontos do primeiro classificado, foi eliminado pelo Colchester da Taça da Liga inglesa, logo na terceira ronda, e ocupa o segundo lugar do Grupo B da Liga dos Campeões, uma competição até agora marcada por uma derrota caseira por 2-7 diante do Bayern Munique.