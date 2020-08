Quique Setién chegou ao banco do Barça em 13 de janeiro. Durante estes meses, o treinador liderou a equipa em 25 jogos: 19 na Liga, três na Liga dos Campeões e três na Taça. O saldo é de 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Esta é a primeira decisão no âmbito de uma ampla reestruturação da equipa principal, que será feita a partir do consenso entre a estrutura e o novo treinador, que será anunciado nos próximos dias.

Contratado em janeiro para recuperar o DNA do Barça, à deriva depois de quase três anos sob a direção de Ernesto Valverde, Setién, sem capacidade de reação e visivelmente perdido numa equipa que era grande demais para ele, não conseguiu dar energia ao clube catalão durante os oito meses que esteve no cargo.

O ex-jogador Xavi Hernández, atual treinador do Al Sadd (do Catar), e o argentino Mauricio Pochettino, ex-técnico do Tottenham, e Ronald Koeman, selecionador holandês, parecem ser os nomes mais cotados para assumir a reconstrução, segundo a imprensa espanhola.